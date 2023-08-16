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Общество

В Острове реализуются требования дизайн-кода к вывескам

На территории Островского района продолжается работа по приведению вывесок на фасадах зданий в соответствие с дизайн-кодом. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своём телеграм-канале.

Фото Дмитрия Быстрова

Главной задачей внедрения нового стандарта является приведение к единому порядку размещения информационных конструкций в населённых пунктах, формирование гармоничной архитектурно-художественной городской среды, предложение художественных решений информационных конструкций, гармонично сочетающихся с архитектурными и стилистическими особенностями зданий.

На фасадах зданий уже  появляются новые современные вывески взамен выгоревших баннеров, световых коробов, крышных конструкций и лайтбоксов. Визуальный беспорядок сменяется гармонией.

На сегодняшний день исполнено больше половины выданных предупреждений о замене вывесок. Предприниматели активно включились в работу. В срок до 1 сентября этого года все вывески должны соответствовать дизайн-коду.

Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. В конце мая депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

В мае 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода в регионе. Он подчеркнул, что внедрение дизайн-кода будет включено в KPI глав городских и районных администраций. Главный дедлайн по дорожной карте – 1 сентября.

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