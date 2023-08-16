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Общество

Мотоциклист госпитализирован в результате столкновения с автомобилем в Великих Луках

В Великих Луках, у дома № 51 на улице Щорса, произошло столкновение автомобиля Lada Priora и мотоцикла Honda. Об этом сообщила «Псковская сводка».

Фото: ПАИ

В результате столкновения пострадал мотоциклист, который госпитализирован в медучреждение. 

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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