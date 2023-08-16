Реставрационные работы в башне Святых ворот подходят к завершению

20:46, 16 августа 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре завершаются реставрационные работы в объекте культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот». Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

В данный момент завершены работы по укреплению фундаментов, стен и оштукатуривание фасадов. К празднику Успения Богордицы отреставрированные фасады будут открыты полностью. Продолжатся работы в интерьерах самой башни, в помещениях которой в 70-х годах прошлого столетия размещалась иконописная и реставрационная мастерская архимандрита Алипия (Воронова).

По благословению митрополита Тихона в соответствии с согласованным проектом реставрации в башне будут созданы музей иконописи и мастерская.

Авторы проекта реставрации – М. Г. Фриновский, А. Г. Михайлов, А. С. Веневцева, А. С. Кононов, Н. В. Никулина и другие.