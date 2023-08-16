Ребята из Струго-Красненского района посетили экскурсию районного краеведческого музея

21:03, 16 августа 2023, ПАИ

Семеро ребята из волонтёрского отряда «Заря» отправились сегодня к Чёрному озеру в Струго-Красненском районе. Об этом ПАИ сообщила газета «Струги».

«По пути нашего следования молодёжь слушала об истории посёлка. Проходя Золотую горку, узнали о людях, проживавших здесь, и о названии места. Перейдя железнодорожные пути, мы отправились к месту, где некогда располагалось имение Отрадное, а по дороге собирали мусор», – написала на страничке районного краеведческого музея его главная хранительница Вита Михайлова, которая и провела экскурсию.