Мотоциклист пострадал в результате ДТП с автомобилем в Великолукском районе

21:07, 16 августа 2023, ПАИ

В Великолукском районе, в деревне Плаксино на улице Центральной у дома № 4, произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Renault. Об этом сообщили в «Псковской сводке».

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Помощь ему оказана на месте. Решатся вопрос о его госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.