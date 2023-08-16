Мотоциклист пострадал в результате ДТП с автомобилем в Великолукском районе
В Великолукском районе, в деревне Плаксино на улице Центральной у дома № 4, произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Renault. Об этом сообщили в «Псковской сводке».
В результате ДТП пострадал мотоциклист. Помощь ему оказана на месте. Решатся вопрос о его госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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