Лазаревская церковь находится на завершающем этапе реставрации

21:26, 16 августа 2023, ПАИ

Завершаются реставрационные работы в объекте культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

В данный момент снесены поздние пристройки и воссозданы исторические контуры церкви. В ходе реставрации в три этапа выполнена гидроизоляция фундаментов и стен церкви.

Использовались новейшие технологии и современное оборудование для инъектирования стен и фундаментов. Обновлены купол и барабан церкви. Покрытие выполнено из меди. Отреставрированы и воссозданы утраченные звёзды купола.

Медная главка покрыта сусальным золотом в специальной камере. Воссоздана историческая ограда. Отреставрированы сохранившиеся в ней ворота. Высажены цветы, выполняется озеленение и благоустройство вокруг и внутри образовавшегося внутреннего дворика церкви.

В находящейся за церковью лечебнице ремонтно-реставрационные работы начнутся на следующем этапе.