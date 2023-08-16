Лазаревская церковь находится на завершающем этапе реставрации
Завершаются реставрационные работы в объекте культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
В данный момент снесены поздние пристройки и воссозданы исторические контуры церкви. В ходе реставрации в три этапа выполнена гидроизоляция фундаментов и стен церкви.
Использовались новейшие технологии и современное оборудование для инъектирования стен и фундаментов. Обновлены купол и барабан церкви. Покрытие выполнено из меди. Отреставрированы и воссозданы утраченные звёзды купола.
Медная главка покрыта сусальным золотом в специальной камере. Воссоздана историческая ограда. Отреставрированы сохранившиеся в ней ворота. Высажены цветы, выполняется озеленение и благоустройство вокруг и внутри образовавшегося внутреннего дворика церкви.
В находящейся за церковью лечебнице ремонтно-реставрационные работы начнутся на следующем этапе.
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