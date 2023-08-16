Ветеранам боевых действий СВО выплаты назначат в беззаявительном режиме
Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в специальной военной операции, будут назначать без заявления. Об этом сообщил ТАСС.
Как пояснили в министерстве, это позволит ветеранам боевых действий, принимающим участие в спецоперации и не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за выплатами, получать их со дня признания ветераном боевых действий.
Сейчас для назначения выплаты ветеранам нужно подать заявление онлайн через портал госуслуг либо лично в отделении Соцфонда или в МФЦ. Также заявление можно отправить «Почтой России».
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