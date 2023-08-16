Ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет станет проще получить
Получить ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет с 1 января 2024 года будет проще, передаёт «Российская газета».
Подать заявление на получение выплаты можно онлайн на портале «Госуслуги», а также лично в отделении Соцфонда или в МФЦ. Выплата назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц.
Получать её можно до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Если в семье несколько детей до трёх лет, то выплату можно оформить на каждого из них.
Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребёнка в месяц.
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Ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет станет проще получить
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