Ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет станет проще получить

22:30, 16 августа 2023, ПАИ

Получить ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет с 1 января 2024 года будет проще, передаёт «Российская газета».

Подать заявление на получение выплаты можно онлайн на портале «Госуслуги», а также лично в отделении Соцфонда или в МФЦ. Выплата назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц.

Получать её можно до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Если в семье несколько детей до трёх лет, то выплату можно оформить на каждого из них.

Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребёнка в месяц.