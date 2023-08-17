Полицейские помогли многодетным семьям из Пскова подготовиться к учебному году

08:56, 17 августа 2023, ПАИ

Псковские полицейские в преддверии начала учебного года в рамках акции «Помоги пойти учиться» посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники экспертно-криминалистического центра поздравили детей с наступающим праздником – Днём знаний, а также вручили им подарки: канцелярские принадлежности, игрушки, развивающие игры и пожелали быть дружными, старательными, успешно постигать школьные дисциплины.

В завершение встречи сотрудники полиции напомнили ребятам основы собственной безопасности и нормы поведения в общественных местах.

Юные псковичи поблагодарили гостей за заботу и обещали выполнить все их пожелания.