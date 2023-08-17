Ещё один жаркий день ожидает псковичей 17 августа

09:11, 17 августа 2023, ПАИ

17 августа в Псковской области ожидается переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, прогремит гроза, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный ветер западных направлений, при грозе – порывистый.

Температура днём составит от +26 градусов до +31 градуса, ночью – от +13 градусов до +18 градусов. В Пскове – кратковременный дождь и гроза. Температура днём составит от +29 градусов до +31 градуса, ночью – от +14 градусов до +16 градусов. В Великих Луках тоже кратковременный дождь, гроза. Температура днём составит от +29 градусов до +31 градуса, ночью – от +16 градусов до +18 градусов.