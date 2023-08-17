Псковские таможенники обнаружили в лесу микроавтобус с белорусскими сигаретами

09:57, 17 августа 2023, ПАИ

В Невельском районе у российско-белорусской границы псковские таможенники в багажном отделении транспортного средства обнаружили 36 тысяч пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и средств идентификации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

За рулём автомобиля марки Volkswagen Transporter находился гражданин России, житель Псковской области. По лесной дороге вместе с напарником он вёз 72 коробки с сигаретами.

Предварительная стоимость незаконно перемещаемой табачной продукции превышает 3,6 млн рублей. Сигареты изъяты и переданы в МО МВД «Невельский». Проводятся проверочные мероприятия. Злоумышленник понесёт наказание в соответствии с российским законодательством.