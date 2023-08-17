Рукописные иконы и хоругви увидят псковичи на выставке «Живые доски»
Выставка «Живые доски» откроется в художественной галерее «Дар» в Пскове 19 августа в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
У псковичей и гостей города появится уникальная возможность увидеть рукописные иконы.
Также на выставке представят хоругви художника Эльмиры Ярудовой из Пскова и семейной пары художников Андрея и Анастасии Бодько из белорусского города Речица.
Кроме того, экспозицию дополнят деревянные изделия мастера художественной резьбы по дереву Олега Арсеньева из Вологды.
Вход на выставку свободный.
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