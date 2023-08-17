Рукописные иконы и хоругви увидят псковичи на выставке «Живые доски»

11:50, 17 августа 2023, ПАИ

Выставка «Живые доски» откроется в художественной галерее «Дар» в Пскове 19 августа в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

У псковичей и гостей города появится уникальная возможность увидеть рукописные иконы.

Также на выставке представят хоругви художника Эльмиры Ярудовой из Пскова и семейной пары художников Андрея и Анастасии Бодько из белорусского города Речица.

Кроме того, экспозицию дополнят деревянные изделия мастера художественной резьбы по дереву Олега Арсеньева из Вологды.

Вход на выставку свободный.