Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» сыграл вничью в полуфинале Кубка СЗФО

Футбольный клуб «Псков» сыграл вничью с СШ «Ленинградец» со счётом 0:0 в первом полуфинальном матче Кубка Северо-Западного федерального округа среди любительских команд. Матч прошёл на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в группе ФК «Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Лупанов

В самом начале игры капитан ФК «Псков» Александр Алексеев вынужденно покинул поле после столкновения с игроком «Ленинградца». Вместо него вышел Михаил Васильев.

Затем большую часть матча гости владели мячом. На 26-й минуте встречи после передачи псковича Антона Виноградова Дмитрий Мотлахов оказался в выгодной позиции, но попал во вратаря, от которого мяч отскочил в перекладину. На 32-й минуте игрок «Ленинградца» Александр Родионов вышел один на один с вратарём «Пскова» но удар пришёлся мимо ворот.

Весь второй тайм команды боролись за инициативу, но так и не смогли выявить победителя в первом матче. Вторая полуфинальная игра пройдёт на стадионе «Балтийский» в Гатчине 23 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

ФК «Псков» сыграл вничью в полуфинале Кубка СЗФО

16 августа 2023

Как пройдёт фестиваль уличной культуры «Плеск». Главное

16 августа 2023

Виталий Сухинский: Дополнительное футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» разгрузит имеющееся

16 августа 2023

Гребцы ПсковГУ проведут матчевую встречу со студентами Горного университета

16 августа 2023

Пскович занял третье место на соревнованиях по спортивному ориентированию в Смоленской области

16 августа 2023

Псковичи посоревнуются в пяти видах спорта на фестивале «Плеск»

16 августа 2023

ФК «Луки-Энергия» сыграет дома с петербургской командой 18 августа

16 августа 2023

ФК «Псков» сыграет в полуфинале Кубка Северо-Запада среди любительских команд


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...