ФК «Псков» сыграл вничью в полуфинале Кубка СЗФО

11:48, 17 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» сыграл вничью с СШ «Ленинградец» со счётом 0:0 в первом полуфинальном матче Кубка Северо-Западного федерального округа среди любительских команд. Матч прошёл на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в группе ФК «Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В самом начале игры капитан ФК «Псков» Александр Алексеев вынужденно покинул поле после столкновения с игроком «Ленинградца». Вместо него вышел Михаил Васильев.

Затем большую часть матча гости владели мячом. На 26-й минуте встречи после передачи псковича Антона Виноградова Дмитрий Мотлахов оказался в выгодной позиции, но попал во вратаря, от которого мяч отскочил в перекладину. На 32-й минуте игрок «Ленинградца» Александр Родионов вышел один на один с вратарём «Пскова» но удар пришёлся мимо ворот.

Весь второй тайм команды боролись за инициативу, но так и не смогли выявить победителя в первом матче. Вторая полуфинальная игра пройдёт на стадионе «Балтийский» в Гатчине 23 августа.