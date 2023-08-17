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Общество

Экскурсией в Изборск и деревню Сигово продолжилась программа третьего дня проекта «Летний институт»

Участники проекта «Летний институт» побывали с экскурсией в Изборске и деревне Сигово Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

На третий день проекта участники «Летнего института» побывали в знаковых местах Изборска: внутри старинного Никольского собора, на смотровой площадке с видом панорамы Изборской долины, увидели Словенские ключи. А в деревне Сигово экскурсанты посетили единственный в России музей малого финно-угорского народа – музей-усадьбу народа сето и смогли пообщаться с местными жителями.

Напомним, инициатором проекта «Летний институт» выступило Министерство науки и высшего образования РФ. Главная цель – вовлечение зарубежных исследователей и преподавателей в научно-образовательную среду России, установление и развитие образовательной, исследовательской и проектной кооперации между российскими исследователями и их коллегами из стран постсоветского пространства.

Участниками проекта стали 25 молодых учёных и преподавателей из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. На площадке Псковского государственного университета они проходят повышение квалификации по программе «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры», которая была специально разработана ведущими учёными вуза.

Участниками проекта стали 25 молодых филологов и лингвистов из Минска, Бреста, Гомеля, Витебска, Полоцка, Мозыря, Барановичей, Душанбе, Алматы, Караганды, Оша, Бишкека. Они пройдут повышение квалификации по дополнительной программе «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры», которую специально разработали ведущие учёные ПсковГУ.

Кроме того, организаторы проекта разработали программу постсопровождения участников проекта. Так, запланировано написание совместного учебно-методического пособия и серии научных статей по направлениям «Русский язык» и «Русская литература».

Ранее сообщалось, что «Летний институт» познакомит молодых учёных из стран СНГ с известными российскими филологами.

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Экскурсией в Изборск и деревню Сигово продолжилась программа третьего дня проекта «Летний институт»


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