Профилактику клещевого энцефалита обсуждают в медиацентре ПАИ

11:09, 17 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая профилактике клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся человеку от клещей, проходит в медиацентре ПАИ.

Об этом, а также об эпидемиологической ситуации в регионе расскажут главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, а также заместитель главного врача по диагностике Галина Горбунова и исполняющий обязанности заведующего ПЦР-лабораторией Александр Романов.