Профилактику клещевого энцефалита обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая профилактике клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся человеку от клещей, проходит в медиацентре ПАИ.
Об этом, а также об эпидемиологической ситуации в регионе расскажут главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, а также заместитель главного врача по диагностике Галина Горбунова и исполняющий обязанности заведующего ПЦР-лабораторией Александр Романов.
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