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Общество

В России изменятся правила продажи рецептурных препаратов

С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу ряд изменений в «Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». В том числе, вводятся новые требования к продаже рецептурных лекарственных препаратов.

Теперь аптеки обязаны будут вносить сведения о рецептах в систему мониторинга движения препаратов: номер, серию, дату выписки. Пациенты смогут получить лекарство только при предъявлении рецепта, оформленного на бланке и заверенного подписью врача. 

Вопреки опасениям, никакого «лекарственного коллапса» это не повлечёт, так как новые требования касаются препаратов, которые находятся на предметно-количественном учёте (сильнодействующие, психотропные и ядовитые вещества), и лекарств для льготников. Обычные рецептурные лекарства (рецепты, которые аптека возвращает пациенту после выдачи препарата) будут продаваться, как и раньше.  

Специалисты отмечают, что введение новых требований отпуска рецептурных препаратов в интересах самих людей, которые могут приобрести препарат, самостоятельное применение которого небезопасно и должно проходить под контролем врача.

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