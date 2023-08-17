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Общество

Псковский музей запускает подкаст

Псковский музей-заповедник запускает новый проект – «Покамест-podcast», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Это музейный подкаст, ведущие которого познакомят слушателей с объектами Псковского музея, расположенными в черте города и за его пределами, расскажут об уникальных экспонатах из фондовых коллекций, совершат путешествие по древним улицам Пскова и поделятся музейными тайнами.

Подкаст будет выходить раз в неделю. Первый выпуск подкаста, который посвящён Поганкиным палатам, можно прослушать уже сейчас на любой удобной платформе:

ВКонтакте: https://vk.com/podcast-132819181_456239070

Яндекс Музыка: https://music.yandex.ru/album/26991646?dir=desc&activeTab=about

Mave: https://pskovmuseum.mave.digital.

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