Ремонт школы в Опочецком районе планируют завершить к началу учебного года

12:26, 17 августа 2023, ПАИ

Завершить капитальный ремонт в Краснооктябрьской школе Опочецкого района подрядчик планирует к началу учебного года. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Глава муниципалитета Юрий Ильин и его заместитель Ирина Лукьяновец проконтролировали ход работ 16 августа.

В школе ремонтируют сразу два помещения: спортивный зал и столовую. На данный момент рабочие побелили потолки в спортивном зале, а также почти завершили покраску стен и монтаж светильников. Помимо этого, подрядной организации ещё предстоит установить новые подоконники и современные баскетбольные щиты.

В школьной столовой рабочие облицовывают кафельной плиткой помещение для приготовления пищи. Этим же материалом будет покрыт и пол в помещении для приёма еды.

Отметим, что на ремонтные работы в Краснооктябрьской школе из федерального бюджета выделили 1 миллион 100 тысяч рублей, а также более 2,5 миллиона из муниципального бюджета.