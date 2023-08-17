Ремонт школы в Опочецком районе планируют завершить к началу учебного года
Завершить капитальный ремонт в Краснооктябрьской школе Опочецкого района подрядчик планирует к началу учебного года. Об этом пишет газета «Красный маяк».
Глава муниципалитета Юрий Ильин и его заместитель Ирина Лукьяновец проконтролировали ход работ 16 августа.
В школе ремонтируют сразу два помещения: спортивный зал и столовую. На данный момент рабочие побелили потолки в спортивном зале, а также почти завершили покраску стен и монтаж светильников. Помимо этого, подрядной организации ещё предстоит установить новые подоконники и современные баскетбольные щиты.
В школьной столовой рабочие облицовывают кафельной плиткой помещение для приготовления пищи. Этим же материалом будет покрыт и пол в помещении для приёма еды.
Отметим, что на ремонтные работы в Краснооктябрьской школе из федерального бюджета выделили 1 миллион 100 тысяч рублей, а также более 2,5 миллиона из муниципального бюджета.
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