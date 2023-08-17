Пенсионерка пострадала в результате ДТП в Порхове
Пенсионерка пострадала в результате ДТП в Порхове, которое произошло у дома № 42 на улице Профсоюзной, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».
Водитель Renault Sandero не справилась с управлением. После этого автомобиль протаранил мачту освещения и вылетел в кювет.
В результате ДТП женщина пострадала. Она отказалась от госпитализации.
По предварительным данным, женщине стало плохо за рулём.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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