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Происшествия

Пенсионерка пострадала в результате ДТП в Порхове

Пенсионерка пострадала в результате ДТП в Порхове, которое произошло у дома № 42 на улице Профсоюзной, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».

Водитель Renault Sandero не справилась с управлением. После этого автомобиль протаранил мачту освещения и вылетел в кювет. 

В результате ДТП женщина пострадала. Она отказалась от госпитализации. 

По предварительным данным, женщине стало плохо за рулём. 

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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