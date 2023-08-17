Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи заявили, что эффективнее работают в кабинетах, а не в open space

Только один из восьми псковичей уверен, что эффективнее работает в open space. Каждому второму офисному сотруднику лучше работается в кабинете, сообщается в опросе SuperJob.

Чаще остальных в офисах с закрытой планировкой хотели бы работать женщины (54 % против 47 % среди мужчин). Число сторонников кабинетов растёт с увеличением уровня доходов (46 % – среди зарабатывающих до 50 тыс. руб., 55 % – среди горожан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц).

Идея быть ближе к коллегам чуть больше нравится респондентам моложе 34 лет: 12 % из них эффективнее трудятся в open space.

Владельцы кошек чаще предпочитают работать в кабинетах (49 %). Среди хозяев собак больше тех, кому не важна планировка офиса (30 %).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

Более 33 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

17 августа 2023

Ремонт школы в Опочецком районе планируют завершить к началу учебного года

17 августа 2023

Более 180 тысяч избирателей Псковской области проинформировали на дому о предстоящих выборах

17 августа 2023

Псковский музей запускает подкаст

17 августа 2023

Профилактику клещевого энцефалита обсуждают в медиацентре ПАИ

17 августа 2023

Сотрудники УФСИН передали гуманитарную помощь в военный госпиталь Пскова

17 августа 2023

Что новгородская «Школа 21» может дать псковичам и чем быть полезна региону, объяснил Владимир Компаниец

17 августа 2023

Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся сегодня на Псковскую область


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...