Псковичи заявили, что эффективнее работают в кабинетах, а не в open space

12:27, 17 августа 2023, ПАИ

Только один из восьми псковичей уверен, что эффективнее работает в open space. Каждому второму офисному сотруднику лучше работается в кабинете, сообщается в опросе SuperJob.

Чаще остальных в офисах с закрытой планировкой хотели бы работать женщины (54 % против 47 % среди мужчин). Число сторонников кабинетов растёт с увеличением уровня доходов (46 % – среди зарабатывающих до 50 тыс. руб., 55 % – среди горожан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц).

Идея быть ближе к коллегам чуть больше нравится респондентам моложе 34 лет: 12 % из них эффективнее трудятся в open space.

Владельцы кошек чаще предпочитают работать в кабинетах (49 %). Среди хозяев собак больше тех, кому не важна планировка офиса (30 %).