В Псковской области проходит конкурс инициативных проектов

12:26, 17 августа 2023, ПАИ

В Псковской области проходит конкурс инициативных проектов, напоминают в телеграм-канале Псковского района. Приём заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов Псковской области, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в 2024 году начался 14 августа.

Инициаторами проектов могут выступить:

– инициативная группа граждан численностью не менее десяти человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования;

– органы территориального общественного самоуправления;

– староста сельского населённого пункта.

В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях. Приём документов местными администрациями муниципальных образований начался с 14 августа и продлится по 29 сентября.

Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, для обсуждения и принятия решения о его поддержке.

Представленные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования. Сумма субсидий на реализацию проекта составляет от 600 тысяч до 3 млн рублей.

Заявки на участие в областном конкурсе представляются местными администрациями в ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» с 9 по 20 октября.