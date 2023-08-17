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Происшествия

16-летняя девушка пропала в Псковском районе

Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 16 августа Алина Бучминская ушла из дома по месту жительства в Неёлово-2. До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Предположительно она могла уехать в Псков.

В ведомстве также отметили, что ранее девушка уже уходила из дома.

На вид ей 13 лет, рост 145 сантиметра, волосы русые, стрижка короткая, глаза серо-зелёные, среднего телосложения.

Была одета в красную футболку, джинсовые шорты, красные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алины Бучминской, просят незамедлительно обратиться в отдел МВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19 или позвонить по телефонам: (8 8112) 67-68-51, 59-33-00 или 02.

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