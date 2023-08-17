Пскович может стать участником медийной футбольной лиги
Пскович Владислав Сакадеев может стать участником медийной футбольной лиги в составе команды Kickstown. Соревнования проводятся в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.
Медийная футбольная лига – это турнир, состоящий из команд, в составе которых играют шоумены, блогеры, журналисты, музыканты, актёры, знаменитые футболисты и прочие популярные личности. Сейчас она пользуется большой популярностью, особенно у юной аудитории.
Чтобы попасть в лигу, команде Владислава Сакадеева предстоит выиграть в стыковом матче, который начнётся 20 августа в 12:00.
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