Пскович может стать участником медийной футбольной лиги

15:05, 17 августа 2023, ПАИ

Пскович Владислав Сакадеев может стать участником медийной футбольной лиги в составе команды Kickstown. Соревнования проводятся в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Медийная футбольная лига – это турнир, состоящий из команд, в составе которых играют шоумены, блогеры, журналисты, музыканты, актёры, знаменитые футболисты и прочие популярные личности. Сейчас она пользуется большой популярностью, особенно у юной аудитории.

Чтобы попасть в лигу, команде Владислава Сакадеева предстоит выиграть в стыковом матче, который начнётся 20 августа в 12:00.