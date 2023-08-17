Путешествия для школьников из псковских малообеспеченных семей организуют по нацпроекту

15:36, 17 августа 2023, ПАИ

500 учащихся 5 – 9 классов из малообеспеченных и многодетных семей с начала учебного года получат возможность бесплатно путешествовать по родному краю и знакомиться с его достопримечательностями в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на программу для организации таких поездок выделены средства из консолидированного бюджета.

Согласно постановлению правительства Псковской области, туроператоры обеспечат путешествия школьников в 2023 году. Приём заявлений для включения организаций в реестр исполнителей государственных услуг стартует 28 августа.

Заявление на получение сертификата могут подать родители или законные представители ребёнка. Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Подробности будут опубликованы на сайте регионального комитета по туризму в начале сентября 2023 года.

Добавим, что с постановлением можно ознакомиться на сайте комитета по туризму Псковской области.