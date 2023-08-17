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Общество

Псковский эксперт рассказала о проблеме верификации контента в России

О проблеме верификации контента в интернете рассказала кандидат исторических наук, доцент, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова в беседе с корреспондентом ПАИ. 

На фото Екатерина Гончарова. Фото: ПАИ

По её словам, по последним данным, человек в среднем проводит в интернете около семи часов в сутки. «При этом именно верификация интернет-контента наиболее проблематична. Ввиду современной ситуации на внешней и внутриполитической арене это, без преувеличения, создает угрозу национального масштаба. Мы помним, как с началом специальной военной операции интернет заполонили фейковые новости, огромное количество видеоконтента с лжеинформацией размещалось на популярных в молодежной среде платформах, работа которых на сегодняшний день приостановлена. Государству удалось нивелировать эти фейковые вбросы», – добавила Екатерина Гончарова. 

Также она уточнила, что сейчас государству удалось нивелировать фейковые вбросы, но проблема не перестает быть актуальной.

«Чтобы не попасться на уловки манипуляторов и провокаторов, следует тиражировать населению, и особенно в молодежной среде, информацию о том, как распознать фейки. Начиная с детских садов, заканчивая работой с категорией серебряного возраста, необходимо проводить мероприятия по повышению информационной грамотности: рассказывать о визуальных и речевых маркерах, которые помогут отличить правду от фейка. Когда все категории населения освоятся в интернет-пространстве, будут чувствовать себя уверенно, тогда и доверие к источникам информации в интернете возрастет», – обратила внимание Екатерина Гончарова.

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