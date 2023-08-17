Медведи, морской кисель и расплавленная обувь: псковские випы рассказали о своих приключениях в походах

17:13, 17 августа 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о воспоминаниях, связанных с походами. В них они терялись, тонули, горели, купались в море медуз, ходили по горам, спасались от медведей и знакомили иностранцев с русской природой.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов:

– Последние разы ходил в походы, когда еще жил в Сочи, в Сочинский национальный парк. За селом Пластунка, если еще пройти в горы километров восемь-девять, есть место слияния двух рек – реки Агва и реки Сочи. Там стоят беседки, мостики через ручьи перекинуты. Когда мы пришли, там была такая надпись: «Уважаемые гости! Сочинский национальный парк путем субботника эту территорию обустроил, сделал бесплатной для вас, чтобы вам было комфортно отдохнуть (там мангалы стояли, беседки). Вы можете спокойно отдыхать, проводите сколько угодно тут времени, охранников тут нет. Единственная просьба – когда будете уходить, уберите за собой мусор». И я обратил внимание, если где-то ну хоть стаканчик какой-то валялся, люди, когда уходили, они его поднимали, в свой пакет клали и уносили. То есть достаточно чисто там было.

Я бы очень хотел, чтобы и у нас жители так же любили свой регион, природу, те места, куда они с детства ездят. Чтобы следили так, как делают это у себя дома. Потому что, на Серебряном озере у нас я был недавно, стыдно было перед гостями, с которыми мы там были, всё загажено.

Директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус:

– Когда я еще был юным спортсменом, у нас существовал замечательный лагерь «Скиф». Мы туда приезжали как минимум на две смены, это был практически чуть ли не сбор. И всегда у нас был поход на лодках. Все грузились на лодки, цепляли шлюпку, складывали туда всевозможные припасы, которые будем готовить на костре. Километров на 15-20 от лагеря отходили, там разбивали лагерь с ночевкой. Самое большое наказание было в таком походе – очищать посуду после костра.

Тренер высшей категории Григорий Захаров:

– В «Скиф» наш тренер тоже водил нас в поход на лодках. И три дня мы жили в лесу в палатках, наша задача была, чтобы костёр не погас. И все трое суток у нас костёр не затухал, мы постоянно приносили дрова, были ответственными. И в самом конце похода надо было костер заливать. Этот костер заливали, вроде он весь потух, но земля настолько прогрелась за трое суток, что бурлила от воды. И мы опять бежали за водой, было весело.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов:

– Я не ходил в походы, когда был ребенком, поэтому вспомнить нечего. Единственное, что запомнилось, ну это было уже в зрелом возрасте, я последний год работал в Мурманской области. Это были 1994-1995 годы – время непростое. И там есть такое место у озера, где росло много ягод и грибов, мы пошли туда собирать ягоды. Запомнилось, во-первых, что это было очень красиво: озеро красивое, первозданная природа. А второе – вечером, когда жгли костер и ставили палатки, шли такие байки, что медведь придёт… Я помню, когда палатку поставили, лег в самый угол, от греха подальше.

Первый заместитель председателя Федерации триатлона Псковской области Артур Екабсон:

– Мы вообще всё детство и юношество ходили в походы, в том числе и в Норвегии. В Латвии есть озёрный край, и мы с ребятами пошли туда в поход: с моим лучшим другом и ещё двумя знакомыми. А я должен был забрать его девушку с поезда на машине. Я съездил на вокзал, забираю их. Мы едем, а он мне говорит: «Не гони». А там такая дорога, по лесу, по ухабам. А они сидят еще оба сзади в обнимку. И я такой: «Да что, почему, в смысле», а он мне повторяет: «Пожалуйста, друг, не гони». И потом я уже не выдержал, останавливаюсь и спрашиваю, что не так, почему мы едем, как будто мы везем самое драгоценное сокровище. И друг говорит: «Я хотел сказать тебе чуть позже: мы ждём пополнение в семье».

И весь следующий поход и отдых, а они только-только узнали, что у них будет ребенок, превратились для меня в какое-то охранное мероприятие. Я настолько впечатлился и был рад за друга, что я дежурил у палатки. Ну, мы были в очень диком лесу, где вообще нет никакой цивилизации. Я не спал долго, всё время сидел, переживал. Когда шли кататься на лодках, я был все время с ними рядом. От самого похода я не получил удовольствие, но получил удовольствие, что узнал такую радостную новость.

Директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв:

– Когда маленькие были, я этих походов ждал. Зажечь костер было интересно, от родителей подальше, гитара у костра, песни, стихи. Вот это был кайф, что ты пойдёшь и проведёшь выходные со своим классом и проведёшь выходные так, как пожелает твоя душа. Как ты разбиваешь лагерь, палатки, как девчонки готовят еду. Это было здорово наблюдать за всем этим. Сейчас не так уже это развито, а в то время это было целое мероприятие. Я по этому времени скучаю. Наши дети уже совершенно по-другому живут. Можно было грибы и ягоды собрать, посмотреть остатки окопов.

Председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин:

– Когда я служил в армии, у нас были учения. Это своеобразный поход, потому что там обучают людей специальным навыкам и качествам, которые могут пригодиться в дальнейшем. И вот мы выехали в поле на неделю, нам выдали сухпаёк. Но мы молодые, горячие, поэтому сухпаёк съели за первый же день, больше у нас нечего было поесть. А мы нашли огороды, выкопали картошку, развели костер. Нашли огурчики, помидорчики и ели лучше, чем было в сухпайке.

Был такой момент, когда ночью было холодно, а обогреваться было нечем, мы спали у костра, и были те, кто нас караулил. И однажды караульный уснул, а у меня начали берцы загораться. Так я чуть не сгорел в этом походе.

Организатор массовых спортивных мероприятий Евгений Леонов:

– Про походы мне особо рассказывать нечего. Они в основном связаны у меня с рыбалками (я очень любил и люблю рыбалку). Но была такая история. Тогда дочке было два с половиной годика, и я почему-то решил, что отличный вариант поехать на рыбалку с супругой и маленьким ребенком. Причём поехали мы в какие-то очень странные места. Доехали до брода, который на машине переехать не смогли. И я решил, что пойти через брод пешком – это вообще нормально. Я загрузился лодкой и всем барахлом и пошел, а сзади жена и двухлетний ребенок, который только недавно научился ходить.

Младшая меня, конечно, не прокляла, она еще тогда не умела проклинать, а вот жена некоторое время со мной не разговаривала. Этот поход она теперь регулярно вспоминает.

Директор АНО «Время творить» Алексей Иванов:

– Я расскажу про такой интересный случай. Мы пошли со своими сверстниками (точнее, с кем я учился в высшем учебном военном заведении) в поход в Крыму. Это был 1985 год. У нас была заветная бумажка от городского комитета комсомола Санкт-Петербурга о том, что мы идем по местам боевой славы. Мы приехали в Симферополь из Санкт-Петербурга на поезде, потом поехали на троллейбусе. Высадили нас между двумя горными массивами Демерджи и Чатыр-Даг. У нас были огромные рюкзаки. Наш куратор был любителем походов именно с рюкзаком, и мы пошли по этим горам.

Пять дней ходили по горам, а под конец нашего путешествия спустились к морю. Приехали в городок Новый Свет. Там побывали в крепости, и потом нам разрешили остановиться на берегу моря в закрытой пограничной зоне. И мы поселились (нас было 20 человек) под отвесной скалой, которая выходила выступом в море, там была площадка, мы поставили палатки. И вот когда мы всё там организовали, поставили палатки, зажгли костры, руководитель сказал нам: «Ну а теперь всем купаться!» Мы разделись, прыгнули в море и быстренько оттуда стали выскакивать. Оказалось, что море около берега было забито медузами. Был один сплошной кисель. В тот вечер мы, конечно, не купались, но на следующий день море очистилось, стало светлым и прозрачным.

Продюсер Руслана Меньших:

– В очень раннюю юность, когда я ещё была студенткой вуза, жила в Таджикистане. У нас хорошей студенческой традицией были походы. Все знают, что Таджикистан славится красивыми ущельями. Это был конец 1980-х, у нас в стране был большой дефицит. И вот моя мама мне на день рождения подарила красивые сапожки, модные, стильные. Мне было 16 лет, и очень хотелось быть красивой даже во время похода. И вместо туристических ботинок я пошла в этих красивых мягких стильных сапожках, в которых, как мама думала, я буду ходить на дискотеки. Ну и поскольку это был февраль, горы, снег, мы промокли, был костер, я подвинула ножки-сапожки к этому костру. В результате домой пришла в обгорелой обуви. Ничего не осталось от этих сапожек, на что мама мне сказала, что теперь на дискотеку я буду ходить в туристических ботинках.

Президент творческого клуба «Феникс» Александр Бушуев:

– Это история не про мой поход. Ее мне рассказывал Лёша Гарагашьян, известный в России мотопутешественник. В начале 1990-х, когда открыли границы, к нам хлынул поток иностранцев, тоже путешественников на мотоциклах.

Лёша тогда делал сложные маршруты на внедорожных мотоциклах по Карелии, где медведи, волки, всё серьёзно. Там дорог вообще нет, то есть на карте нарисовал линию и поехал по ней. Ужасно сложный маршрут. И какой-то очень богатый бельгиец приехал, я забыл, как его зовут. Он путешествовал по Африке, Азии, Австралии, весь мир объездил, и тут наконец-то смог посетить Карелию и наши севера. И кто как не Лёша мог быть его проводником.

Вечером накануне похода они долго-долго перебирали мешки этого бельгийца, чтобы отделить ненужное. Потому что понимаете, в походе не то что каждые 100 грамм, там каждый грамм важен. Лучше избавиться от лишнего веса. Он выкинул вторую пару ботинок, какие-то инструменты между собой распределили. Но последнее, за что вцепился бельгиец, был серебряный чайник, с которым он был во всем мире. Он везде ставил его на костер и пил из него чай, у него была такая традиция. Ему дедушка этот чайник подарил, и он с ним как курица с яйцом носился. Лёша ему говорит, не надо, он много весит, но бельгиец ни в какую, говорит, без чайника не поедет. Договорились.

В первое же утро после ночевки в Карелии в палатке Лёша просыпается от крика этого бельгийца. Подумал, может, медведь. Выходит из палатки, а там на углях лежит расплавленный слиточек серебра – и всё. То есть бельгиец настолько устал в первый же день, что забыл этот чайник на костре, и он просто расплавился. Вот так сам собой с чайником решился вопрос.

Методист духовно-нравственного направления молодёжного центра Пскова Марина Иванова:

– В детстве со мной много историй происходило, тем более что мне повезло – мой класс с учительницей в советское время практически половину страны объездил. Одна история особенно запомнилась. Это было в Прибалтике, я жила тогда в Прибалтике. Мы были в Сигулде на бобслейной трассе на экскурсии. Я потерялась на вокзале и вместо того, чтобы поехать домой, поехала в Ригу. Каким образом меня возвращали, это уже отдельная история.

Ещё одна история: мы ездили в «Михайловское», ночевали в палатках у Сороти, и я начала тонуть. Чуть не утащила с собой ещё двоих или троих, но, в конце концов, на берегу сообразили, что это мы не просто балуемся, что нам действительно нужна помощь. Вытащили. В речку мы больше не лезли. После нескольких таких курьёзных ситуаций в следующих поездках ко мне приставляли «почётный караул».