Молодёжный театр ПсковГУ стал финалистом конкурса «Без срока давности: в зеркале исторической правды»

18:03, 17 августа 2023, ПАИ

Молодёжный театр Псковского государственного университета «Ахтеатр» вошёл в число финалистов конкурса сценических постановок «Без срока давности: в зеркале исторической правды», организованного Российским историческим обществом, фондом «История Отечества» и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В состязании приняли участие 44 творческих коллектива из 20 регионов России, а также представители иностранных государств. По условиям конкурса представители театральных и творческих коллективов учреждений высшего образования, профессионально не связанных со сферой культуры и искусства, выступали с драматическими и литературно-сценическими постановками на военно-патриотическую тему.

«Ахтеатр» представил жюри постановку «У войны не женское лицо», посвящённую судьбам женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Отдельно экспертный совет отметил лауреатов конкурса, которые будут награждены соответствующими памятными дипломами. Лауреатом в специальной номинации «Они сражались за Родину: памяти героев-молодогвардейцев» стала театральная студия «Юность» Института филологии и социальных коммуникаций Луганского государственного педагогического университета. Также в число лауреатов вошли театр «Переход» имени Геннадия Кириллова, представляющий Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, и театральная студия «Сфера» из Уральского государственного экономического университета.

Добавим, что финалисты конкурса представят свои сценические постановки на фестивале, который будет организован в Москве в ноябре 2023 года. По решению жюри между ними будут распределены первое, второе и третье места. Церемония награждения финалистов дипломами и подарками партнёров проекта состоится на площадке фестиваля.