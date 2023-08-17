Трупы телят обнаружили в Палкинском районе
Трупы телят нашли у деревни Анашкино Палкинского района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.
16 августа на станцию по борьбе с болезнями животных по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам поступила информация об обнаружении трупов животных в районе деревни Анашкино Палкинского района.
По результатам выезда сотрудников госветслужбы было подтверждено наличие трупов телят неизвестного происхождения с ушными бирками.
Для исключения особо опасных заболеваний животных специалисты отобрали пробы и направили для исследования в Псковскую областную ветеринарную лабораторию.
По данному факту проводится проверка.
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