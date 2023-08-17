Трупы телят обнаружили в Палкинском районе

16:27, 17 августа 2023, ПАИ

Трупы телят нашли у деревни Анашкино Палкинского района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

16 августа на станцию по борьбе с болезнями животных по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам поступила информация об обнаружении трупов животных в районе деревни Анашкино Палкинского района.

По результатам выезда сотрудников госветслужбы было подтверждено наличие трупов телят неизвестного происхождения с ушными бирками.

Для исключения особо опасных заболеваний животных специалисты отобрали пробы и направили для исследования в Псковскую областную ветеринарную лабораторию.

По данному факту проводится проверка.