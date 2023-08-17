Жителя Куньинского района осудили за незаконное хранение найденной винтовки

17:51, 17 августа 2023, ПАИ

Жителя Куньинского района осудили за незаконное приобретение и хранение патронов, ствола и ствольной коробки от боевой нарезной винтовки системы Мосина. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 10 мая мужчина, находясь в лесу в районе деревни Селилово Великолукского района, нашёл ствол и ствольную коробку от боевой нарезной винтовки системы Мосина, а также шесть патронов для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия и 25 самодельных патронов для стрельбы из гражданского охотничьего нарезного оружия.

Оружие и патроны мужчина хранил в салоне своего автомобиля, припаркованного у дома в деревне Селилово. Однако на следующий день, 11 мая, данные предметы были изъяты в ходе проведённого осмотра места происшествия.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, заявил о том, что раскаивается в содеянном.

Великолукский районный суд признал жителя Куньинского района виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Ему назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.