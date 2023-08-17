Приёмка образовательных учреждений прошла в Себежском районе

17:25, 17 августа 2023, ПАИ

Приёмка образовательных учреждений прошла в Себежском районе 15-16 августа, сообщает газета «Призыв».

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Так, к учебному году приняли Себежскую школу, филиал Идрицкой школы в деревне Сутоки, филиал Кузнецовской школы в деревне Дубровка, Сосновоборскую и Себежскую основные школы, детские сады в Себеже («Теремок», «Солнышко»). Помимо этого приёмку прошли дошкольные учреждения при школах – «Золотое зёрнышко» при Сосновоборской школе, «Игрушка» при Кузнецовской школе, «Улыбка» и «Ягодка» – при Идрицкой школе, а также Дом детского творчества в Себеже, Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки с филиалом в Идрице, Себежская детская школа искусств с филиалом в Идрице.

Отметим, что также в Себежской основной школе и Доме детского творчества проходит капитальный ремонт.