Псковская футбольная школа стала третьей в рейтинге «Северо-Запада»

19:10, 17 августа 2023, ПАИ

Детско-юношеская школа футбольного клуба «Псков» стала третьей в рейтинге объединения федераций футбола «Северо-Запад». Об этом сообщается на сайте ОФФ «Северо-Запад».

Рейтинг составлялся по трём показателям: спортивные результаты, уровень менеджмента и работа в области медиа и маркетинга. В него вошли клубы, участвующие в первенстве СЗФО по футболу среди юношей трёх возрастных категорий: до 18, 17 и 16 лет. По каждому показателю футбольная школа оценивалась по шкале от одного до пяти.

Лидером рейтинга стала петербургская школа «Алмаз-Антей» с 14 набранными баллами. Второе место с отставанием в один балл заняла СШ «Ленинградец». Третье место поделили между собой калининградская «Балтика» и ФК «Псков». У них 11 баллов.

Отметим, что по итогам сезона ОФФ «Северо-Запад» поощрит три лучшие школы. Первое место получит 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч рублей, а третье – 50 тысяч рублей. Отдельными наградами отметят трёх лучших специалистов клубов в области медиа и маркетинга.