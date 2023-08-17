Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковская футбольная школа стала третьей в рейтинге «Северо-Запада»

Детско-юношеская школа футбольного клуба «Псков» стала третьей в рейтинге объединения федераций футбола «Северо-Запад». Об этом сообщается на сайте ОФФ «Северо-Запад».

Фото: Андрей Лупанов

Рейтинг составлялся по трём показателям: спортивные результаты, уровень менеджмента и работа в области медиа и маркетинга. В него вошли клубы, участвующие в первенстве СЗФО по футболу среди юношей трёх возрастных категорий: до 18, 17 и 16 лет. По каждому показателю футбольная школа оценивалась по шкале от одного до пяти.

Лидером рейтинга стала петербургская школа «Алмаз-Антей» с 14 набранными баллами. Второе место с отставанием в один балл заняла СШ «Ленинградец». Третье место поделили между собой калининградская «Балтика» и ФК «Псков». У них 11 баллов.

Отметим, что по итогам сезона ОФФ «Северо-Запад» поощрит три лучшие школы. Первое место получит 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч рублей, а третье – 50 тысяч рублей. Отдельными наградами отметят трёх лучших специалистов клубов в области медиа и маркетинга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

Псковская футбольная школа стала третьей в рейтинге «Северо-Запада»

17 августа 2023

В России более трёх миллионов детей занимаются в спортшколах

17 августа 2023

Пскович может стать участником медийной футбольной лиги

17 августа 2023

Наталья Спиридонова выступит в финале серии «Королева российского спорта» по лёгкой атлетике

17 августа 2023

Псковичи выступят в финале серии «Королева российского спорта» по лёгкой атлетике

17 августа 2023

ФК «Псков» сыграл вничью в полуфинале Кубка СЗФО

16 августа 2023

Как пройдёт фестиваль уличной культуры «Плеск». Главное

16 августа 2023

Виталий Сухинский: Дополнительное футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» разгрузит имеющееся


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...