Водитель Renault госпитализирован в результате ДТП в Пушкиногорском районе

19:22, 17 августа 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе на трассе Красногородск – Велье водитель автомобиля Renault Logan на грунтовой дороге не справился с управлением, в результате Logan съехал в кювет и протаранил дерево. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.