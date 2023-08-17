Михаил Ведерников обсудил вопросы реализации программы расселения аварийного жилья

19:45, 17 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель губернатора Игорь Шатурный обсудили вопросы досрочной реализации заключительного этапа адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Рабочая встреча состоялась в четверг, 17 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Благодаря федеральной поддержке Псковская область закончит программу досрочно: на завершение мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, региону дополнительно выделено 476 миллионов рублей.

С учётом этого финансирования увеличены плановые показатели четвёртого этапа программы. Игорь Шатурный рассказал, что изначально регион готовился расселить более 19 тысяч квадратных метров аварийной площади, на которой проживает 1,3 тысячи человек. Теперь до конца 2023 года планируется расселить почти 27 тыс. кв. метров и улучшить условия проживания для 1,8 тыс. человек.

Дополнительные средства пойдут на расселение жилья в Новосокольническом, Островском и Дновском районах.

Добавим, в рамках четвёртого этапа региональной программы уже расселено около 4,3 тыс. кв. метров жилья (280 человек). Ведётся строительство трёх многоквартирных домов – в Пскове, Великолукском и Островском районах для расселения ещё порядка 14 тыс. кв. метров аварийной площади.

Реализацию первых трёх этапов область завершила в полном объёме: расселено 876 человек, или порядка 13 тыс. кв. метров. Для этих целей возведено четыре новых многоквартирных дома в Дновском, Островском и Великолукском районах. Кроме того, приобретены жилые помещения у застройщиков в новых домах, а также на вторичном рынке жилья. Согласно региональной программе, в целом расселению подлежит более 40 тыс. кв. метров жилья (197 многоквартирных домов), или порядка 2,7 тыс. человек.

Губернатор отметил особую ответственность за реализацию программы в обновлённые сроки и поручил Игорю Шатурному держать под контролем работу по поиску и распределению жилья в каждом муниципалитете, а также ход строительных работ.