В лагере «Алые паруса» в Острове прошёл теннисный турнир
В лагере «Алые паруса» проведён теннисный турнир «Зарядка со стражем порядка». Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».
На территории детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» в Островском районе сотрудниками ОМВД России по Островскому району совместно с представителями общественного совета при ОМВД проведена акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная к Всероссийскому дню физкультурника.
С отдыхающими в лагере подростками проведён турнир по настольному теннису.
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17 августа 2023
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