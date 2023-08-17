В лагере «Алые паруса» в Острове прошёл теннисный турнир

21:48, 17 августа 2023, ПАИ

В лагере «Алые паруса» проведён теннисный турнир «Зарядка со стражем порядка». Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

На территории детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» в Островском районе сотрудниками ОМВД России по Островскому району совместно с представителями общественного совета при ОМВД проведена акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная к Всероссийскому дню физкультурника.

С отдыхающими в лагере подростками проведён турнир по настольному теннису.