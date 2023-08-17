Подводную лодку «Великие Луки» передадут в ВМФ до конца года

23:05, 17 августа 2023, ПАИ

Подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 (шифр «Лада»), построенная корабелами «Адмиралтейских верфей» для Северного флота (СФ), будет передана ВМФ до конца 2023 года. Об этом ТАСС сообщил глава предприятия Андрей Веселов в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Передача подлодки «Великие Луки» флоту планируется до конца года», – сказал он.

Дизель-электрическая субмарина «Великие Луки» была заложена 10 ноября 2006 года, перезаложена 19 марта 2015 года, спущена на воду 23 декабря 2022 года.

Головная подлодка проекта 677 «Санкт-Петербург» долгое время находилась в опытной эксплуатации в составе СФ.

МВТФ «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдёт более 300 мероприятий по вопросам развития вооружённых сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учётом современных условий. С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа.