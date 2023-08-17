100 миллионов рублей выделят для закупки автобусов в Псковской области

22:47, 17 августа 2023, ПАИ

Правительственная комиссия под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина одобрила выделение Псковской области ещё 100 миллионов рублей дополнительно на закупку автобусов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Средства будут направлены региону в рамках специального казначейского кредита, общая сумма которого теперь составит 400 миллионов рублей.

Глава региона поручил оперативно проработать всю необходимую документацию и начать закупку техники в течение ближайшего месяца. Это позволит существенно обновить парк общественного транспорта Псковской области, повысит качество предоставляемых услуг и расширит возможности организации культурных мероприятий.