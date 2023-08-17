После диспансеризации порховичке скорректировали лечение

23:22, 17 августа 2023, ПАИ

Во время диспансеризации у женщины из Порхова выявили заболевание и скорректировали её лечение, сообщил ПАИ комитет по здравоохранению Псковской области.

Женщина проходила диспансеризацию в Порховской межрайонной больнице. При анализе результатов биохимии крови было выявлено подозрение на сахарный диабет.

Врач-терапевт назначил дообследование, после которого диагноз подтвердился. Женщине было дано направление в Псковскую областную клиническую больницу на консультацию у врача-эндокринолога. Врач провёл коррекцию лечения, составил план обследований и наблюдений.

Сейчас пациентка взята на диспансерный учёт, внесена в региональный реестр льготников для бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, которые на данный момент она получает по мере необходимости согласно назначениям.

Ранее губернатор рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».