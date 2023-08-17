После диспансеризации порховичке скорректировали лечение
Во время диспансеризации у женщины из Порхова выявили заболевание и скорректировали её лечение, сообщил ПАИ комитет по здравоохранению Псковской области.
Женщина проходила диспансеризацию в Порховской межрайонной больнице. При анализе результатов биохимии крови было выявлено подозрение на сахарный диабет.
Врач-терапевт назначил дообследование, после которого диагноз подтвердился. Женщине было дано направление в Псковскую областную клиническую больницу на консультацию у врача-эндокринолога. Врач провёл коррекцию лечения, составил план обследований и наблюдений.
Сейчас пациентка взята на диспансерный учёт, внесена в региональный реестр льготников для бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, которые на данный момент она получает по мере необходимости согласно назначениям.
Ранее губернатор рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».
Бесплатный Wi-Fi в сельских библиотеках и культурных центрах появится в Псковской области