Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

После диспансеризации порховичке скорректировали лечение

Во время диспансеризации у женщины из Порхова выявили заболевание и скорректировали её лечение, сообщил ПАИ комитет по здравоохранению Псковской области.  

Женщина проходила диспансеризацию в Порховской межрайонной больнице. При анализе результатов биохимии крови было выявлено подозрение на сахарный диабет.

Врач-терапевт назначил дообследование, после которого диагноз подтвердился. Женщине было дано направление в Псковскую областную клиническую больницу на консультацию у врача-эндокринолога. Врач провёл коррекцию лечения, составил план обследований и наблюдений.

Сейчас пациентка взята на диспансерный учёт, внесена в региональный реестр льготников для бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, которые на данный момент она получает по мере необходимости согласно назначениям.

Ранее губернатор рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

В Гдове благоустроят территорию для проведения фестиваля «Наше море»

17 августа 2023

После диспансеризации порховичке скорректировали лечение

17 августа 2023

100 миллионов рублей выделят для закупки автобусов в Псковской области

17 августа 2023

Грозу над Гдовским районом запечатлел псковский фотограф

17 августа 2023

Бесплатный Wi-Fi в сельских библиотеках и культурных центрах появится в Псковской области

17 августа 2023

В лагере «Алые паруса» в Острове прошёл теннисный турнир

17 августа 2023

Концерт международного симфонического оркестра состоялся в Плюссе

17 августа 2023

Псковским полицейским рассказали о дистанционном электронном голосовании 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...