День географа отмечают в России 18 августа

08:06, 18 августа 2023, ПАИ

День географа отмечают в России 18 августа. Впервые этот день отмечался в 2019 году. Праздник учреждён благодаря инициативе Русского географического общества (РГО), поддержанной президентом страны Владимиром Путиным, сообщает calend.ru.

В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества: (6) 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный устав этой организации.

Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли.

Россия дала миру имена таких выдающихся учёных, путешественников и исследователей, как: И. Ф. Крузенштерн, Ф. П. Литке, В. Я. Струве, П. П. Семёнов-Тян-Шанский, В. И. Даль, Ф. П. Врангель, М. Н. Муравьёв, Г. П. Гельмерсен, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай, Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, П. А. Кропоткин, В. А. Обручев и многих других.

Именно эта дата – 18 августа – и стала, начиная с 2019 года, официальным Днём географа в России после подписания соответствующего приказа министром экономического развития.

С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей. Не только учёные-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий: научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, исследователи-полярники и многие другие.

В декабре 2019 года для того, чтобы иметь возможность отметить заслуги в области географии, было учреждено почётное звание «Заслуженный географ Российской Федерации». Присвоение этого звания теперь становится закономерно приуроченным к празднованию Дня географа.