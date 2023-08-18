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Общество

Больше 60 % россиян занимается самолечением

Более 60 % россиян занимается самолечением на дому вместо посещения профильных медицинских специалистов, этому способствует высокая доступность приобретения лекарств в российских аптеках. Такой вывод сделала группа экономистов НИУ ВШЭ по итогам проведённого исследования, пишет ТАСС.

«Выяснилось, что более чем в 60 % случаев россияне лечатся самостоятельно. Это объясняется доступностью лекарств в российских аптеках. Во многих странах купить препараты без рецепта сложно, поэтому люди чаще посещают врачей. У нас же человек может сходить на приём в поликлинику один раз, а потом несколько лет пить лекарства по той схеме, которую ему посоветовал врач», – приводит выводы исследователей пресс-служба НИУ ВШЭ.

Проведённый анализ показал, с одной стороны, что россияне и с высоким, и с низким уровнем достатка одинаково часто обращались к врачам и получали квалифицированную помощь, что говорит о широкой доступности медицины в России благодаря системам добровольного и обязательного страхования. С другой – представители всех экономических категорий в 60 % случаев предпочитали заниматься самолечением, а не идти к врачу.

Подобное поведение, как отмечают исследователи, не типично для жителей других европейских стран, где даже относительно простые лекарства достаточно сложно купить без рецепта. Российские аптеки позволяют приобрести широкий спектр препаратов без посещения врачей, что позволяет заниматься самолечением. При этом экономисты обнаружили, что при самолечении респонденты с низким уровнем доходов тратили на лекарства значительно меньше средств, чем материально обеспеченные участники РМЭЗ.

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