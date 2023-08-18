Псковичи назвали профессии, представителям которых нужен высокий интеллект

09:03, 18 августа 2023, ПАИ

Псковичи назвали профессии, представителям которых нужен высокий интеллект, сообщается в опросе SuperJob. В топ-3 сфер деятельности для людей с высоким IQ – наука, медицина и дипломатическая служба.

Каждый седьмой пскович считает, что высокий уровень интеллекта нужен в профессиях научной сферы (14 %). На втором месте – врачи (11 % голосов). По мнению каждого одиннадцатого, IQ выше среднего необходим для работы дипломатом.

Высокий уровень интеллекта нужен прежде всего программистам, считают 8 % горожан. По 6 % голосов набрали такие профессии, как инженер и учитель. 4 % утверждают, что руководящие посты в любых сферах деятельности должны занимать специалисты с высоким IQ. По 2 % респондентов считают, что высокие интеллектуальные способности нужны юристам и спасателям.

Каждый десятый респондент уверен, что высокий уровень интеллекта необходим представителям любой профессии, от квалифицированных рабочих до топ-менеджеров.

Среди других профессий, чьим представителям нужен высокий IQ, горожане называли космонавтов, лётчиков, журналистов, музыкантов, аналитиков, судей, писателей и переводчиков.

Мужчины чаще считают, что высокий уровень интеллекта необходим инженерам и дипломатам, женщины – учёным, врачам и преподавателям.