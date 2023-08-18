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Общество

Почти четыре тысячи псковских семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала

Почти четыре тысячи семей из Псковской области улучшили жилищные условия за счёт средств материнского капитала в 2022–2023 годах. Из них 1 160 семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Так, учреждение перечислило 490,8 млн рублей. Ещё 2 767 семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 1,5 млрд рублей. «Покупка жилья – одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также предусмотрена возможность строительства дома на материнский капитал без использования кредитных средств», – отметили в отделении соцфонда.

В учреждении уточнили, что потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребёнку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребёнка.

«Следует помнить, что для использования материнского капитала, приобретаемое или строящееся на его средства жильё должно находиться в России. Напомним также, что ремонт не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому потратить на него материнский капитал не получится», – заключили в отделении.

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