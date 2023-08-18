Дорогу в Куньинском районе отремонтируют за счёт дополнительных средств из регионального бюджета

10:06, 18 августа 2023, ПАИ

На ремонт дороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе выделили дополнительные средства из регионального бюджета. Об этом пишет районная газета «Пламя» со ссылкой на главу муниципалитета Олега Лебедева.

Вопрос ремонта участка муниципальной дороги на Плюхново поднимал глава Жижицкой волости Николай Балмышев 3 августа во время рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова в Кунью. Тогда было озвучено решение отремонтировать дорогу уже в этом году за счёт средств регионального бюджета.

Конкурсные процедуры по определению подрядчика начнутся в ближайшее время. Сами ремонтные работы должны быть завершены до 15 октября.

Новое асфальтобетонное покрытие появится на участке дороги протяжённостью 1 километр 540 метров, ширина полотна составляет шесть метров.