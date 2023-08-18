До 28 градусов прогреется воздух сегодня в Пскове

10:03, 18 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 18 августа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений. Температура воздуха днём в регионе составит от +24 до +29 градусов.

В Пскове погода ожидается без существенных осадков. Температура воздуха будет от +26 до +28 градусов.

В Великих Луках синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Температура воздуха днём будет от +27 до +29 градусов.