До 28 градусов прогреется воздух сегодня в Пскове
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 18 августа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений. Температура воздуха днём в регионе составит от +24 до +29 градусов.
В Пскове погода ожидается без существенных осадков. Температура воздуха будет от +26 до +28 градусов.
В Великих Луках синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Температура воздуха днём будет от +27 до +29 градусов.
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18 августа 2023
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