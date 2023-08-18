Пять псковичек стали призёрами на всероссийском фестивале по воздушной гимнастике

10:16, 18 августа 2023, ПАИ

Пять псковских спортсменок центра воздушной акробатики «Крылья» стали призёрами на Всероссийском фестивале воздушной гимнастики «Северное сияние», который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменок Марина Киреенкова.

Отметим, что четыре спортсменки в своих возрастных категориях стали победителями: София Петрова, Злата Гребнева, Есения Курченкова и Дарья Малахова. Ещё одна псковичка Арина Чеснокова заполучила серебряную награду.

В соревнованиях принимали участие более 300 участников из Новгородской, Оренбургской, Калининградской, Новосибирской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

«Воздушный спорт – это спорт без страховки на высоте, – отметила Марина Киреенкова. – Спортсменов оценивают по критериям: артистизм, музыкальность, хореография, гибкость, образ, соответствие образа костюму и музыке. В целом выступление должно быть как полноценный номер, танец, а не обрывки и наборы элементов. Также оценивают сложность и связки элементов».

Также тренер спортсменок рассказала о своей роли на фестивале. «Мы с ними общаемся, мотивируем и перед выходом на сцену поддерживаем. Настраиваем морально, прокручиваем всё то, что нужно не забыть. Многие уже с настроем идут. Понимают, что если они проиграют, то им будет грустно от этого. Появляется мотивация после победы. С младшими спортсменками в качестве поддержки ездят родители», – сказала она.

«На этом фестивале были прекрасные призы. Помимо медалей, всем участникам дали статуэтки в виде солнышка. Детям по возрастам давали раскраски, сумочки, накидки для костюмов, питьевые бутылочки с гравировкой фестиваля», – подытожила Марина Киреенкова.