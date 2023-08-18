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Происшествия

Псковича поймали на краже спиртного и продуктов

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов и спиртного. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: ПАИ

Вчера, 17 августа, около 17:00 из магазина на Октябрьском проспекте сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртное и продукты.

По факту хищения проводится проверка.

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