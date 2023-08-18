Делегации из ЛНР и Запорожья приедут в Псковскую область для изучения информационных систем

12:37, 18 августа 2023, ПАИ

Делегация из Луганской народной республики приедет в Псковскую область 20 августа для того, чтобы перенять опыт работы со специализированными программными продуктами сферы социальной защиты. Об этом доложил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«В воскресенье уже вечером прибудет делегация из Луганской народной республики. Работа с ними запланирована на понедельник-вторник следующей недели. Запорожье тоже приедет, но чуть позже», – рассказал Виталий Рахманов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, поручил оказывать специалистам из новых российских территорий максимальное содействие. «Особенно учитывая, что они все находятся в непростой ситуации. У нас продукт [продукт «Социальный комплекс». – ПАИ] качественный и успешно реализуется на территории региона», – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что более 16 тысяч пособий выплатили в Херсонской области с помощью внедрения продукта «Социальный комплекс» Псковской области.

Отметим, что информационная система «Социальный комплекс» является инновационной отечественной разработкой, предназначенной для комплексной автоматизации деятельности организаций социального обслуживания граждан путём создания и ведения баз данных по социальным выплатам субъекта Российской Федерации, ведения личных дел и произведения начислений гражданам.