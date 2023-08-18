53-летнего себежанина разыскивают в Псковской области
53-летнего себежанина Александра Якубцова разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
25 июля мужчина ушёл из дома. На данный момент его местонахождение неизвестно.
Ростом себежанин 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые с проседью, глаза голубые.
Во что он был одет – неизвестно.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Якубцова, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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