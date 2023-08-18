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Происшествия

53-летнего себежанина разыскивают в Псковской области

53-летнего себежанина Александра Якубцова разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

25 июля мужчина ушёл из дома. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Ростом себежанин 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые с проседью, глаза голубые.

Во что он был одет – неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Якубцова, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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