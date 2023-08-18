Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 19 августа

13:37, 18 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 19 августа. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северо-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17, а днём – от +23 до +28.

Атмосферное давление будет выше нормы.