Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 19 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 19 августа. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северо-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17, а днём – от +23 до +28.
Атмосферное давление будет выше нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 августа 2023
Ход подготовки к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря проверил Игорь Шатурный