Псковский музей подготовил ряд мероприятий ко Дню Государственного флага

15:25, 18 августа 2023, ПАИ

День Государственного флага Российской Федерации будет отмечаться 22 августа. Псковский музей-заповедник в честь праздника подготовил ряд мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В 12:00 в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника состоится открытая лекция «История государственного флага России», которую проведёт начальник исторического отдела музея Максим Колпаков. В учреждении рассказали, что слушатели погрузятся в историю происхождения одного из главных символов России, узнают смыслы и значения каждого элемента флага. Для участия в мероприятии требуется предварительная запись по телефону: +7 (8112) 66-33-11.

В 14:00 и 16:00 во Дворе Постникова будут проходить показы фильма из трилогии «Государственные символы России» режиссера Павла Медведева. Фильм-трилогия посвящен истории создания и развития государственной символики страны. В жанре научно-популярного кино авторы выстраивают линейное повествование тысячелетней истории России через тему геральдической преемственности. Второй фильм под названием «Флаг России» расскажет о формировании государственных флагов за период с XIII по XX век.

Для посетителей главного здания Псковского музея-заповедника и Поганкиных палат в течение дня будет организована выдача памятных ленточек «Российский триколор».

Вход на все мероприятия свободный.