Кражу имущества с веранды частного дома раскрыли в Новосокольническом районе
Кражу имущества из частного дома раскрыли полицейские в Новосокольническом районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В полицию с заявлением о хищении вещей обратился 43-летний житель деревни Шахниха. Он рассказал, что в июле неизвестный проник через открытую дверь на веранду его частного дома и украл алюминиевый бидон и таз.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили человека, причастного к краже. Им оказался 37-летний житель Новосокольнического района. Ранее мужчина уже был судим за кражу.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.
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