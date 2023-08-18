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Происшествия

Кражу имущества с веранды частного дома раскрыли в Новосокольническом районе

Кражу имущества из частного дома раскрыли полицейские в Новосокольническом районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию с заявлением о хищении вещей обратился 43-летний житель деревни Шахниха. Он рассказал, что в июле неизвестный проник через открытую дверь на веранду его частного дома и украл алюминиевый бидон и таз.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили человека, причастного к краже. Им оказался 37-летний житель Новосокольнического района. Ранее мужчина уже был судим за кражу.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.

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